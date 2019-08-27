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  4. Владивосток уходит под воду: мощные ливни привели к сходу оползней — видео

Владивосток уходит под воду: мощные ливни привели к сходу оползней — видео

, 11:10 Эфирная новость 14

Коммунальные службы работают в авральном режиме, но справиться пока не могут — воды слишком много.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3975

Владивосток уходит под воду. Сильнейшие ливни уже привели к сходу оползней. Потоки грязи и камней хлынули с сопок и обрушились на дороги и автомобили.

В этот момент на трассе было несколько десятков машин, люди спешили на работу. Прогнозы пока неутешительные — ливень 27 августа — это только начало.

В воде сейчас тонет практически весь Владивосток. Дождь льет не переставая. Всего за три часа выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы работают в авральном режиме, но справиться пока не могут — воды слишком много. Городские улицы превратились в реки. Грязные бурные потоки скатываются с сопок, затапливают ливневки. Дренажная система просто не справляется.

Многие водители решили пересесть на общественный транспорт, но он работает с перебоями: расписание автобусов изменили, а троллейбусы и трамваи с утра вообще хотели снять с маршрутов по соображениям безопасности. Форсировать бурлящие потоки на машинах рискнули единицы.

Евгений Подтергера передает с места событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Владивосток надвигается мощный тропический шторм.

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