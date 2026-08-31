Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании
Целями стали места дислокации истребителей.
Фото: www.globallookpress.com/Hummam Sheikh Ali
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КСИР заявил о нанесении ударов по двум авиабазам США в Иордании
Иранские военные нанесли удары по двум американским авиабазам в Иордании. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Утверждается, что целями стали места дислокации истребителей.
«Поражены техническая инфраструктура, ремонтные мастерские и позиции вражеских самолетов на авиабазах „Король Хусейн“ и „Аль-Азрак“ в Иордании», — говорится в сообщении.
В КСИР уточнили, что операцию провели Воздушно-космические силы корпуса в ответ на американскую атаку на иранский остров Ларак в Ормузском проливе.
При этом в Иордании заявили, что противовоздушная оборона успешно перехватила восемь ракет в небе над страной, передает агентство Reuters.
Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 31 августа США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Атака, по информации Axios, стала «превентивной мерой» — в Вашингтоне объяснили свои действия вероятностью ракетной опасности со стороны Тегерана. Источник издания в Белом доме уточнил, что военные США поразили две пусковые установки на острове.
В КСИР сообщили, что в результате нападения США погибли и пострадали несколько человек, и пообещали решительный ответ.
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