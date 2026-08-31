Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 46 0

Целями стали места дислокации истребителей.

Эскалация между США и Ираном 31 августа — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Hummam Sheikh Ali

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

КСИР заявил о нанесении ударов по двум авиабазам США в Иордании

Иранские военные нанесли удары по двум американским авиабазам в Иордании. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Утверждается, что целями стали места дислокации истребителей.

«Поражены техническая инфраструктура, ремонтные мастерские и позиции вражеских самолетов на авиабазах „Король Хусейн“ и „Аль-Азрак“ в Иордании», — говорится в сообщении.

В КСИР уточнили, что операцию провели Воздушно-космические силы корпуса в ответ на американскую атаку на иранский остров Ларак в Ормузском проливе.

При этом в Иордании заявили, что противовоздушная оборона успешно перехватила восемь ракет в небе над страной, передает агентство Reuters.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 31 августа США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Атака, по информации Axios, стала «превентивной мерой» — в Вашингтоне объяснили свои действия вероятностью ракетной опасности со стороны Тегерана. Источник издания в Белом доме уточнил, что военные США поразили две пусковые установки на острове.

В КСИР сообщили, что в результате нападения США погибли и пострадали несколько человек, и пообещали решительный ответ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
31 авг
Иран запустил ракеты по американским судам в Ормузском проливе
31 авг
Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах в результате новой атаки США
26 авг
США и Иран согласовали условия прекращения огня
20 авг
Авианосец США «Джордж Вашингтон» с ударной группой прибыл на Ближний Восток
19 авг
«Соглашения нет»: когда возобновятся боевые действия между Ираном и США
18 авг
В Ормузском проливе образовалась очередь из ожидающих прохода танкеров
17 авг
США и Иран продлили перемирие еще на два месяца
11 авг
Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки
3 авг
«Творческие и нетрадиционные»: военных в США просят придумать способы давления на Иран
2 авг
Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

5:20
В России появится госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта
4:58
Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
4:30
Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ
4:14
Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании
3:55
Путин обсудит с Пашиняном позицию РФ по референдуму о вступлении Армении в ЕС
3:26
Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии почти за миллион евро

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео