Посольство РФ: среди жертв крушения судна у Северного Кипра нет граждан России

Российское посольство в Никосии получило информацию от властей Северного Кипра о том, что среди погибших и пострадавших при крушении судна 30 августа граждан России нет. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

«В турко-кипрском внешнеполитическом ведомстве нам сообщили, что среди погибших в результате произошедшего кораблекрушения, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет», — заявили в посольстве.

Быстроходное судно FiloJet с 267 людьми на борту следовало из порта Гирне в турецкий город Ташуджу. Вскоре после выхода в море паром попал в шторм, начал набирать воду и перевернулся в четырех милях от побережья Северного Кипра. Судно затонуло на глубине 514 метров.

По последним данным, погибли восемь человек, поиски 17 пропавших продолжаются. Президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман заявил, что по факту происшествия проводится расследование. Премьер-министр Унал Устель отметил, что на месте работают представители всех государственных служб. Турция направила силы ВМС, катера береговой охраны и вертолеты для поисково-спасательных работ.

Проверяется версия о столкновении судна с посторонним предметом. Причину установят после изучения записей бортового самописца, который пока не найден. В рамках расследования задержаны восемь человек, включая капитана судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасшийся пассажир затонувшего парома обвинил капитана и команду в том, что они первыми оставили судно. По его словам, экипаж не придал значения тревожным звукам и поступлению воды, успокоив людей, что опасности нет. В момент эвакуации спасательных жилетов на всех не хватило. Люди прыгали за борт, кто как мог. Дети и пожилые женщины, по словам мужчины, оказались заблокированы под сиденьями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.