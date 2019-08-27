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Зампред правительства Хабаровского края устроил драку на трассе

, 18:04 41

Очевидцы утверждают, что чиновник вместе с водителем, применив силу, отобрал у сотрудника ДПС фоторадар.

Фото : Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Первый зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов, вступивший в должность буквально на прошлой неделе, сразу попал в скандальную хронику. Как сообщает РЕН. ТВ, со ссылкой на свидетельства очевидцев, чиновник устроил драку на автотрассе.

Инцидент произошел в районе села Дружба, недалеко от Хабаровска. Сообщается, что на посту скоростного контроля мужчина, предъявивший удостоверение на имя Хлапова, вместе со своим водителем силой отобрали фоторадарный комплекс «КРИС» у человека, который, предположительно, является сотрудником ДПС. Перед этим автомобиль Хлапова двигался, создавая на дороге опасные условия.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

По имеющимся данным, Владимир Хлапов являлся соратником арестованного по обвинению в мошенничестве и хищениях бывшего губернатора края Виктора Ишаева, и его имя также фигурировало в деле. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об обысках и задержаниях в Хабаровском крае в марте 2019 года.

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