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  4. Крупный пожар на камышовом поле напугал жителей Ростова-на-Дону — видео

Крупный пожар на камышовом поле напугал жителей Ростова-на-Дону — видео

, 22:04 Видео 76

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1,5 тысячи квадратных метров.

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Фото, видео : ВКонтакте @rostovnadonu

Жители Ростова-на-Дону напуганы крупным пожаром на камышовом поле вблизи города. Об этом горожане сообщили в соцсетях во вторник, 27 августа. На кадрах, опубликованных с места возгорания, видно, что огонь охватил достаточно большую площадь поля.

Согласно официальным данным ГУ МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 85 спасателей, также направлены 23 единицы техники. При этом угрозы близлежащим жилым домам нет. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что поле находится в труднодоступном для проезда техники месте, что затрудняет работу пожарных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в мемориальном комплексе «Форштадт» на Кубани. 

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