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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире и безопасности с Россией

, 22:25 Эфирная новость 68

Президент Франции подчеркнул также необходимость активизации дипломатической работы на российском направлении.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Строить европейскую политику и безопасность невозможно без России. Сегодня об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Любопытно, что переосмыслить отношения с Москвой он надумал сразу же после саммита «большой семерки», который завершился накануне и не принес ни одного серьезного решения.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты», — заявил президент Пятой республики на выступлении перед французскими послами.

Макрон заявил, что пора активизировать дипломатическую работу на российском направлении. Уже через несколько дней на переговоры в Москву отправятся главы МИД и министерства вооруженных сил Франции. Планируется сотрудничество сторон в области кибербезопасности и в сфере космоса.

«Именно поэтому в конечном счете „семерка“ будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились», — поддержал президента Франции российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке.

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