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Хирург из Нижнего Тагила назвал главную причину массового увольнения врачей

, 6:29 Эфирная новость 78

На фоне происходящих событий в региональной медицине в правительстве РФ хотят модернизировать систему оплаты врачей.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Госдуме хотят модернизировать систему оплаты врачей: будут добиваться повышения базовой ставки и введения гибкой системы надбавок. Сейчас, чтобы хоть как-то заработать, медики, особенно региональные, вынуждены брать несколько ставок, работать практически без выходных.

Это приводит к быстрому выгоранию — например, как в Нижнем Тагиле, где целая бригада хирургов решила уволиться из-за тяжелых условий труда. И это не единственный проблемный город.

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Кадровый кризис инфекцией прошелся по всей медицине региона. Первая больница Нижнего Тагила испытала наплыв пациентов, когда без врачей осталась соседняя клиника. Там доктора жаловались на загруженность и низкие зарплаты. Но и в первой горбольнице всего шестеро хирургов.

«Круглосуточных дежурств на этих шестерых человек. Вот, в связи с этим мы и попросили кадровую поддержку. Нас не услышали», — поясняет причины ухода завотделением хирургии ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил» Юрий Изотеев.

Майские указы четко определяют: врач должен получать зарплату, равную двум минимальным окладам по региону. Вот только есть в России места, где в больших городах медики на зарплату вроде не жалуются. А в деревнях и поселках еле сводят концы с концами. Но среднеарифметически регион требование закона выполняет. Поэтому правительство намерено этот перекос устранить.

«Чтобы это не было на откуп руководителям учреждений и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает и тех, кто сегодня и высокий уровень совместительства, и сверхурочные работы», — заявила зампредседателя правительства РФ по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.

Еще один способ — вводить доплаты. Так было на заре национального проекта «Здоровье». Каким из путей пойти, чтобы не оставить страну без врачей правительство обещает определиться к концу следующего месяца.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прокомментировали массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле в Кремле.

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