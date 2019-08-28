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«Пытаются откормить»: Родные встревожены худобой Анастасии Волочковой

, 6:39 Фото 128

Балерина выложила сторис в Instаgrаm с роскошным ужином, который для нее приготовили родные.

Фото : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова несколько месяцев сидит на диете. Танцовщица, по ее словам, практически ничего не ест. Рацион артистки состоит в основном из фруктов и овощей, а также легких салатов без приправы и соли.

Родные обеспокоены питанием Волочковой и считают, что ей пора возвращаться к нормальному режиму. Во дворе дома Анастасии близкие разожгли мангал и приготовили мясо птицы на гриле. Об этом балерина рассказала в сторис Instаgrаm.

Однако от барбекю артистка наотрез отказалась и сказала, что будет довольствоваться легким салатом.

«Вы знаете, ведь я все равно ем салат: листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся, друзьям останется все», — сказала Волочкова.

Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем. Довольно противоречивая подпись к видео с барбекю появилась в сторис Instаgrаm звезды.

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