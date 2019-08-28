Итоги WorldSkills в Казани: самые яркие моменты битвы профессионалов

В Казани завершился Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Эту олимпиаду рабочих специальностей уже называют самой представительной – 63 страны мира, более полусотни номинаций, профессии настоящего и будущего.

В копилке сборной России –22 медали и второе место на пьедестале почета.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал президент Владимир Путин. Эстафетную палочку движения передали Шанхаю. Именно там в следующем году состоится новое Мировое первенство. Роман Ишмухаметов о самых ярких моментах битвы профессионалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чемпионат WorldSkills Kazan 2019 собрал около 50 тысяч гостей из 63 стран мира.