«Живи спокойно, страна!» Алла Пугачева благословила Лободу

36-летняя Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, на котором Алла Пугачева в шутливой манере признает талант коллеги по цеху.
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Сама Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за теплые слова, краснея и смущаясь. Также звезда сказала «спасибо» композитору Игорю Крутому, который написал песню для ее выступления на фестивале «Новая волна», и своим слушателям.
Поклонники Светланы Лободы пришли в дикий восторг от дружбы кумиров. Ролик со звездами эстрады за считанные часы набрал почти миллион просмотров и более тысячи восхищенных комментариев.
«Две королевы!»
«Обожаю Аллу Борисовну!»
«Ее благословение дорогого стоит», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева поужинала с Максимом Галкиным на берегу моря при свечах.