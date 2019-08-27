«Живи спокойно, страна!» Алла Пугачева благословила Лободу

36-летняя Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, на котором Алла Пугачева в шутливой манере признает талант коллеги по цеху.

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«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она! Все остальные в тени» , — заявила Алла Борисовна, указывая на Лободу.

Сама Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за теплые слова, краснея и смущаясь. Также звезда сказала «спасибо» композитору Игорю Крутому, который написал песню для ее выступления на фестивале «Новая волна», и своим слушателям.

«Спасибо Игорю Яковлевичу за песню, великой и любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть !» — написала в соцсети исполнительница.

Поклонники Светланы Лободы пришли в дикий восторг от дружбы кумиров. Ролик со звездами эстрады за считанные часы набрал почти миллион просмотров и более тысячи восхищенных комментариев.

«Две королевы!»

«Обожаю Аллу Борисовну!»

«Ее благословение дорогого стоит», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева поужинала с Максимом Галкиным на берегу моря при свечах.