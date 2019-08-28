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  4. Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге

, 11:46 147

Инцидент произошел вечером 26 августа. К счастью, никто не пострадал.

Фото : РИА Новости / Стрингер

В Петербурге мужчина начал стрелять на детской площадке. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 26 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемый 1971 года рождения произвел выстрел из неустановленного оружия, находясь на игровой площадке, между домами 36 и 38 по проспекту Ударников. По какой причине мужчина открыл огонь — неизвестно.

В результате обыска в квартире петербуржца было обнаружено более 100 патронов различных калибров и предмет, напоминающий обрез оружия. Примечательно, что задержанный ранее был судим — с 1994 по 2003 год он отбывал наказание по нескольким статьям сразу, в том числе за разбой. Кроме того, мужчине было назначено принудительное лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Швеции неизвестные в масках открыли огонь по людям.

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