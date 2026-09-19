ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 16:00 19 сентября составила 38,9%

Явка на выборах в Госдуму составила более 38 процентов

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%.

Единый день голосования начался в России в пятницу. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме. Этого удалось добиться, несмотря на попытки провокаций.

До 20 сентября включительно продлятся выборы в Госдуму девятого созыва. По смешанной системе предстоит избрать 450 депутатов: 225 по партийным спискам (с пятипроцентным барьером) и 225 по одномандатным округам.

В бюллетене этого года представлены десять политических партий. В кампаниях принимают участие тысячи кандидатов. Это — не только политики, но и представители общественно важных профессий, среди них врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московская система дистанционного электронного голосования всю прошедшую ночь подвергалась мощной атаке, которая не прекращалась ни на минуту. По словам Эллы Памфиловой, это никак не отразилось на дистанционном процессе выборов.

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