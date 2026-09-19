ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 16:00 19 сентября составила 38,9%

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Василиса Власова
Василиса Власова 41 0

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что, несмотря на попытки провокаций, выборы проходят в штатном режиме.

Явка на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Явка на выборах в Госдуму составила более 38 процентов

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%.

Единый день голосования начался в России в пятницу. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме. Этого удалось добиться, несмотря на попытки провокаций.

До 20 сентября включительно продлятся выборы в Госдуму девятого созыва. По смешанной системе предстоит избрать 450 депутатов: 225 по партийным спискам (с пятипроцентным барьером) и 225 по одномандатным округам.

В бюллетене этого года представлены десять политических партий. В кампаниях принимают участие тысячи кандидатов. Это — не только политики, но и представители общественно важных профессий, среди них врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московская система дистанционного электронного голосования всю прошедшую ночь подвергалась мощной атаке, которая не прекращалась ни на минуту. По словам Эллы Памфиловой, это никак не отразилось на дистанционном процессе выборов.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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