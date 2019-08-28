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«Еще и целуется!» 18-летняя дочь Веры Брежневой показала бойфренда

, 13:03 Фото 39

Соня Киперман опубликовала серию совместных фото с возлюбленным и поздравила его с днем рождения.

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Фото, видео : Instagram @sonyaxkiperman

Дочь экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — опубликовала в Instagram серию совместных снимков со своим бойфрендом — Мэттом. На одном из романтичных фото парочка нежно целуется на фоне заката, стоя на берегу океана. В новой публикации юная красавица трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.

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«С днем ​​рождения, мой любимый человек на этой планете. Впереди еще много ночных приключений и бесконечного смеха. Я люблю тебя», — подписала пост знаменитость.

Instagram @sonyaxkiperman

Поклонники Сони Киперман умилились чувствам сладкой парочки, присоединились к поздравлениям бойфренда дочки Веры Брежневой и засыпали влюбленных комментариями.

«Идеальны!»

«Такие милые!»

«Прекрасные создания!» — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков дочки Веры Брежневой нашлись хейтеры, которые решили прочитать нотацию девушке.

«Если Вера увидит это, будет тебе „мой фаворит персон“… Еще и целуется!» — возмутился юзер.

Соня Киперман — старшая дочь Веры Брежневой от гражданского супруга Виталия Войченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Брежневой опубликовала черно-белое фото с отдыха.

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