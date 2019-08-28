«Еще и целуется!» 18-летняя дочь Веры Брежневой показала бойфренда

Дочь экс-солистки «ВИА Гры» Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — опубликовала в Instagram серию совместных снимков со своим бойфрендом — Мэттом. На одном из романтичных фото парочка нежно целуется на фоне заката, стоя на берегу океана. В новой публикации юная красавица трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.
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Поклонники Сони Киперман умилились чувствам сладкой парочки, присоединились к поздравлениям бойфренда дочки Веры Брежневой и засыпали влюбленных комментариями.
«Идеальны!»
«Такие милые!»
«Прекрасные создания!» — написали фолловеры.
Однако среди подписчиков дочки Веры Брежневой нашлись хейтеры, которые решили прочитать нотацию девушке.
«Если Вера увидит это, будет тебе „мой фаворит персон“… Еще и целуется!» — возмутился юзер.
Соня Киперман — старшая дочь Веры Брежневой от гражданского супруга Виталия Войченко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Брежневой опубликовала черно-белое фото с отдыха.