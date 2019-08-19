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«Счастлива»: Дочь Брежневой опубликовала черно-белое фото с отдыха

, 22:48 Фото 1 187

Соня Киперман показала, как нужно радоваться солнцу.

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Фото, видео : Instagram @sonyaxkiperman

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман становится не менее популярной, чем ее мать. 18-летняя девушка часто балует подписчиков в Instagram разнообразными снимками, на которых видна ее прекрасная фигура.

Но на этот раз Соня превзошла все ожидания, продемонстрировав свое тело в купальнике. На черно-белом снимке видно, что дочь экс-солистки «ВИА Гра» наслаждается солнцем на яхте.

«Счастлива», — лаконично подписала она фото, традиционно на английском языке.

Instagram @sonyaxkiperman

Подписчики наперебой начали нахваливать ее формы.

«Вау, Соня, какая ты красивая, фигура все шикарней и шикарней», — написал один из них.

«Ой, такой сладкий пупсик», — отметил другой.

«Красоточка», — ласково назвал ее третий.

Соня Киперман — дочь Брежневой от гражданского мужа Виталия Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с каким юношей встречается Соня Киперман.

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