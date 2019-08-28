Мать пострадавшего во время грубого обряда крещения годовалого мальчика сообщила 5-tv.ru о прекращении уголовного дела в отношении игумена Фотия.

По словам Анастасии Алексеевой, об этом ей рассказал следователь.

«Я спрашивала у следователя, что решилось. Он сказал: „Отказ, просто вы с этим ознакомитесь позже“. Все» , — сказала женщина.

Она добавила, что и не собиралась добиваться уголовной ответственности для священника, а хотела — пожизненного отстранения отца Фотия от службы.

« Уголовное дело нужно было лишь для того, чтобы его навсегда отстранили от службы. За решетку его сажать или наказание ему давать я не собиралась. Мне все давали понять, что тут никакой уголовщины не будет », — заявила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальное видео из гатчинской церкви, на котором игумен Фотий грубо обращается с годовалым ребенком во время обряда крещения. После экстремального таинства в купели на теле малыша появились ссадины и ушибы. Позже игумена отстранили от церковной службы.