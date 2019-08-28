Мать пострадавшего во время грубого обряда крещения годовалого мальчика сообщила 5-tv.ru о прекращении уголовного дела в отношении игумена Фотия.
По словам Анастасии Алексеевой, об этом ей рассказал следователь.
Она добавила, что и не собиралась добиваться уголовной ответственности для священника, а хотела — пожизненного отстранения отца Фотия от службы.
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Ранее 5-tv.ru публиковал скандальное видео из гатчинской церкви, на котором игумен Фотий грубо обращается с годовалым ребенком во время обряда крещения. После экстремального таинства в купели на теле малыша появились ссадины и ушибы. Позже игумена отстранили от церковной службы.