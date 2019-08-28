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Житель Подмосковья изнасиловал и убил знакомого в бане

, 16:44 188

Подозреваемый задержан. Полиция разбирается в причинах произошедшего.

Фото : Ismo Pekkarinen/ Lehtikuva/PHOTAS

Житель подмосковного Ступино изнасиловал и жестоко убил знакомого в бане. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Известно, что между двумя мужчинами, по неустановленной пока причине, произошел конфликт.

Подозреваемый, будучи в состоянии сильного опьянения, совершил в отношении своего приятеля насильственные действия сексуального характера и нанес ему смертельные травмы.

27 августа предполагаемый преступник был задержан полицейскими. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве.

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