Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве

Тело 49-летнего жокея Игоря Малтонова было обнаружено в конноспортивном клубе «Битца» в Москве. Погибший являлся уроженцем Бурятии и приезжал в столицу вахтовым методом ухаживать за лошадьми.

Малтонова нашли, когда подошло его время уезжать на родину. Его обнаружили в складском помещении с переломом ключицы и травмами лица. Как предполагает следствие, его могла лягнуть одна из лошадей. Однако вместо того, чтобы обратиться в скорую помощь, мужчина решил отлежаться и прийти в себя.

В настоящее время ожидаются результаты экспертизы. Следователи не исключают, что травмы Игорю Малтонову мог нанести и человек. Если экспертиза покажет, что жокей скончался от удара животного, то вопросы будут к руководству конноспортивного клуба «Битца».

Игорь Малтонов почти всю свою жизнь посвятил конному спорту, участвовал в соревнованиях, где занимал призовые места.

OK.ru

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