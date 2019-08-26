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  4. Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве

Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве

, 17:33 Фото 87

Игорь Малтонов всю жизнь посвятил конному спорту и занимал призовые места в соревнованиях.

Фото : www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

Тело 49-летнего жокея Игоря Малтонова было обнаружено в конноспортивном клубе «Битца» в Москве. Погибший являлся уроженцем Бурятии и приезжал в столицу вахтовым методом ухаживать за лошадьми.

Малтонова нашли, когда подошло его время уезжать на родину. Его обнаружили в складском помещении с переломом ключицы и травмами лица. Как предполагает следствие, его могла лягнуть одна из лошадей. Однако вместо того, чтобы обратиться в скорую помощь, мужчина решил отлежаться и прийти в себя.

В настоящее время ожидаются результаты экспертизы. Следователи не исключают, что травмы Игорю Малтонову мог нанести и человек. Если экспертиза покажет, что жокей скончался от удара животного, то вопросы будут к руководству конноспортивного клуба «Битца».

Игорь Малтонов почти всю свою жизнь посвятил конному спорту, участвовал в соревнованиях, где занимал призовые места.

OK.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в петербургском торговом центре.

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