Участница «Мисс обнаженная Австралия» устроила пожар, пытаясь впечатлить зал

По-настоящему горячее выступление представила одна из участниц конкурса «Мисс обнаженная Австралия». Правда, речь идет не о сексуальном номере, а о самом настоящем пожаре — мечтавшая впечатлить жюри танцовщица случайно подожгла шторы.

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Харли ван Дейнджерфилд представляла на соревновании Южную Австралию. Девушка активно занимается танцами с огнем — по ее словам, это помогает ей справиться с тяжелой судьбой и является символом стойкости.

Подготавливая творческий номер, танцовщица решила максимально впечатлить аудиторию. Поэтому танец включал в себя элементы, характерные для файер-шоу. Кроме того, Харли разлила по кругу горючее вещество, чтобы эффектным движением руки создать вокруг себя огненное кольцо.

Однако во время выступления что-то пошло не так — от вспыхнувшего пламени загорелись шторы в зале, сработала пожарная сигнализация и зрителей спешно эвакуировали. Примечательно, что в наибольшей опасности была сама Харли — судя по фрагментам репетиции, которые девушка выложила в Instagram, жидкость для розжига была не только на полу, но и на теле артистки. Конкурсантка нанесла ее на бедра, чтобы зрелищно поджигать свои танцевальные атрибуты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мексиканка сорвалась с балкона, занимаясь йогой на камеру.