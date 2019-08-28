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«Работаем над этим»: Консул РФ в Турции о репатриации тела умершей девочки

, 17:54 Интервью 277

12-летняя петербурженка, которую в конце августа засосало в трубу бассейна в одном из отелей в Бодруме, умерла 28 августа.

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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Консул-советник Генерального консульства РФ в турецкой Анталье Иван Степанов в интервью 5-tv.ru рассказал, что в настоящий момент идет подготовка к репатриации тела погибшей 12-летней петербурженки на родину. По словам дипломата, это произойдет в ближайшее время.

«Мы сейчас работаем над этим. Подключены все службы, связанные с транспортировкой. Страховая компания и похоронное бюро. Так что в ближайшее время все это должно произойти. Пока конкретно не могу ответить ничего», — сказал Иван Степанов.

Facebook @RusEmbAnkara

В генконсульстве выразили надежду, что правоохранительные органы Турции установят все обстоятельства гибели россиянки и виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захлебнувшаяся в турецком бассейне девочка из России скончалась.

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