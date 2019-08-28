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  4. Женщина порезала лицо трехлетнему ребенку в центре Тбилиси

Женщина порезала лицо трехлетнему ребенку в центре Тбилиси

, 23:59 Внимание: шокирующие кадры! 171

Жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает. Подозреваемую задержали.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, YouTube / misha robaqidze

Вопиющий инцидент произошел в центре Тбилиси вечером во вторник, 27 августа. Неизвестная женщина, проходя мимо мамы с ребенком, неожиданно выхватила нож и два раза ударила мальчика прямо в лицо.

Отойдя на небольшое расстояние, предполагаемая преступница вернулась и попыталась вновь нанести удар пострадавшему ребенку. Женщину отгоняет мать мальчика, после чего злоумышленница пытается порезать лицо и рядом находящейся девочке. Отец малышки пытается противостоять неадекватной прохожей и сам чуть не попадает под лезвие ножа, которым размахивает хулиганка.

Совершив злодеяние, женщина спокойно уходит с места происшествия через дорогу. Известно, что полицейским удалось задержать подозреваемую. 52-летней злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы. Ее мотивы не известны.

Жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает. В ближайшее время его выпишут из больницы.

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