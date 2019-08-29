Главный художник издательства «Детская литература» госпитализирован в Москве

В Москве экстренно госпитализирован в состоянии средней степени тяжести народный художник России, лауреат президентской премии, «Посол Андерсена в России» Борис Диодоров.

Как стало известно, 5-tv.ru, медики подозревают у 84-летнего главного художника издательства «Детская литература» инсульт.

Борис Диодоров с 2013 года является также художественным руководителем центра полиграфических искусств «Печатный двор Ивана Федорова». Участник и дипломант всесоюзных, всероссийских и международных выставок. С 2003 года возглавил фонд Андерсена в России, а через два года в Дании ему присвоили почетный титул «Посол Андерсена в России».