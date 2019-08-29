Необдуманный и дерзкий маневр водителя KIA закончился поздно ночью в четверг, 29 августа, крупным ДТП в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП в Петербурге», молодой человек за рулем «корейца» решил повернуть не глядя налево, двигаясь по Кадетской улице, и не заметил люксовый Mercedes.

Что крепче? В Петербурге водитель KIA впечатал люксовый Mercedes в дом 1/3 ВКонтакте @spb_today 2/3 ВКонтакте @spb_today 3/3 ВКонтакте @spb_today

В результате столкновения оба автомобиля оказались на тротуаре. «Немец» в углу дома, а «кореец» снес столб. Как видно на кадрах с места ДТП, оба автомобиля восстановлению не подлежат.

«Был бы не Мерс, пострадавшие были бы»;

«Какой-то тест сравнительный! Что крепче? Здание или столбик с дорожным знаком!»;

«Интересно водитель Киа уже все имущество переписал?»;

«Стандартная тема. Перед „не глядя“ следует уже добавлять „как всегда“», — шутят пользователи.

Обстоятельства аварии уточняются. Предварительно, пострадавших нет.