Сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери

Народный артист России Эммануил Виторган в свои 79 лет стал отцом во второй раз за последние полтора года. У актера и его супруги — 57-летней Ирины Млодик — родилась дочь. Родители решили назвать малышку Кларой, пишет KP.RU.
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По информации издания, сейчас Виторган и Млодик прибегали к помощи суррогатной матери. Ее услуги могли обойтись семье в два миллиона рублей. При этом в предыдущий раз жена народного артиста утверждала, что родила самостоятельно. Речь идет о дочери Этель, появившейся на свет 26 февраля прошлого года.
Новые роды ни Ирина Млодик, ни Эммануил Виторган пока не комментировали. Однако поклонники звездной семьи уверены, что супруге актера действительно помогала суррогатная мать, поскольку, судя по последним снимка в Instagram Млодик, последствия беременности на ее фигуре не сказались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о рождении малышки Этель полтора года назад.