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Сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери

, 2:58 Фото 256

У 79-летнего Народного артиста России и его 57-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь.

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Фото, видео : Instagram @emmanuil_vitorgan

Народный артист России Эммануил Виторган в свои 79 лет стал отцом во второй раз за последние полтора года. У актера и его супруги — 57-летней Ирины Млодик — родилась дочь. Родители решили назвать малышку Кларой, пишет KP.RU.

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По информации издания, сейчас Виторган и Млодик прибегали к помощи суррогатной матери. Ее услуги могли обойтись семье в два миллиона рублей. При этом в предыдущий раз жена народного артиста утверждала, что родила самостоятельно. Речь идет о дочери Этель, появившейся на свет 26 февраля прошлого года.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Новые роды ни Ирина Млодик, ни Эммануил Виторган пока не комментировали. Однако поклонники звездной семьи уверены, что супруге актера действительно помогала суррогатная мать, поскольку, судя по последним снимка в Instagram Млодик, последствия беременности на ее фигуре не сказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рождении малышки Этель полтора года назад.

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