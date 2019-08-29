Почему бы и нет: Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же дал последний шанс США продать ему американские истребители F-35, сделка по которым сорвалась после покупки им комплекса С-400 у России.

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На вопрос журналистов о том, купит ли Эрдоган вместо американских российские Су-35 или Су-57, турецкий лидер ответил, что не видит никаких препятствий. Только окончательное решение будет принято после телефонного разговора с Дональдом Трампом, чтобы понять финальную позицию США по участию Турции в программе F-35.

«Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 — Прим.ред.) не зря», — заявил Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о переговорах президента России Владимира Путина и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019.