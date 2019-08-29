  1. Пятый канал
  4. Почему бы и нет: Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Почему бы и нет: Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

, 2:42 8

Окончательное решение турецкий лидер пообещал принять после встречи с Дональдом Трампом.

Фото : Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же дал последний шанс США продать ему американские истребители F-35, сделка по которым сорвалась после покупки им комплекса С-400 у России.

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На вопрос журналистов о том, купит ли Эрдоган вместо американских российские Су-35 или Су-57, турецкий лидер ответил, что не видит никаких препятствий. Только окончательное решение будет принято после телефонного разговора с Дональдом Трампом, чтобы понять финальную позицию США по участию Турции в программе F-35.

«Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 — Прим.ред.) не зря», — заявил Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о переговорах президента России Владимира Путина и его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019.

Читайте также

+17° Днём +24°
Ночью +13°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

2:42
Почему бы и нет: Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
2:26
Беспечность или отрицание? Почему ВИЧ-инфицированная петербурженка кормила грудью
2:11
Актер Кирилл Плетнев впервые вышел в свет после развода с Нинидзе
1:55
«Алисе не больно»: мама погибшей в Турции девочки прокомментировала трагедию
1:39
Что крепче? В Петербурге водитель KIA впечатал люксовый Mercedes в дом
1:21
«Пост поддержки»: Варум объяснила, зачем пригрозила поклонникам Лолиты

Сейчас читают

Ореховый (Хлебный) Спас: что нужно и чего категорически нельзя делать 29 августа
«Красотки!»: Ирина Шейк с мамой ужинают на побережье
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги