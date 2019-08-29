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  4. Пышногрудая «русская Кардашьян» в крошечном боди восхитила подписчиков

Пышногрудая «русская Кардашьян» в крошечном боди восхитила подписчиков

, 12:34 Видео 346

Аппетитные формы 24-летней красавицы вызвали бурную реакцию в сети.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Популярная модель Анастасия Квитко, также известная как «русская Кардашьян», не перестает радовать подписчиков эротичным контентом. На этот раз блогер опубликовала в Instagram сразу несколько видео и фото, на которых продемонстрировала аппетитную фигурку. На снимке красавица предстала перед поклонниками в черном обтягивающем платье. Образ знаменитости прекрасно дополнили дорогие часы, черно-белые туфли-лодочки и сумочка с металлическим ремешком.

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«Как вам это платье?» — поинтересовалась у фанатов звезда.

Instagram @anastasiya_kvitko

Пользователи соцсети поспешили одарить Анастасия Квитко кучей лестных комплиментов в комментариях.

«Русская бомбита!»

«Мечта!»

«Ты нам нравишься в этом, но довольно одежды!» — написали фолловеры.

Дабы не огорчать аудиторию в десять миллионов подписчиков «русская Кардашьян» разметила несколько видео, на которых показалась уже без платья — в одном только сексуальном боди, демонстрирующем все прелести модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взбудоражила сеть формами в костюме из латекса.

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