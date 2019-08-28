Горячо! «Русская Кардашьян» взбудоражила сеть формами в костюме из латекса

Российский блогер Анастасия Квитко в очередной раз взбудоражила сеть своими «горячими» снимками. На этот раз «русская Кардашьян» опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых предстала перед подписчиками в соблазнительном наряде. Модель позирует на кадрах в откровенном боди серебристого цвета из латекса, во всей красе демонстрирующем главные достоинства знаменитости — шикарную грудь и пышные бедра. Образ звезды дополнили сексуальные бежевые ботфорты.

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Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники Анастасии Квитко пришли в восторг от новых фотографий. «Аппетитные» формы блогера не перестают вдохновлять пользователей соцсети на оригинальные комментарии по поводу внешности любимицы.

«Секси-шмекси, все дела!»

«Изящная, очаровательная девушка»;

«Очень горячо!» — написали фанаты.

Однако среди десятимиллионной Instagram-аудитории «русской Кардашьян» нашлись те, кому чересчур идеальная фигура знаменитости пришлась не по вкусу.

«Слишком много пластики. Было бы прекрасно без такого количества силикона, ботокса, имплантатов и прочей лжи», — уверен юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» «искупалась» в долларах в стриптиз-клубе.