«Трогательный»: Мария Скорницкая поделилась воспоминанием об ушедшем из жизни Числове

В четверг, 29 августа, не стало актера Андрея Числова. Актриса Мария Скорницкая поделилась с 5-tv.ru своими воспоминаниями об ушедшем коллеге по цеху.
Новость о смерти Числова стала для нее неожиданностью. Она признается, что не знала артиста достаточно близко, но снималась с ним в одной из кинолент. Актера Скорницкая запомнила как невероятно трогательного человека с открытой душой — Числов, например, честно рассказывал, как горевал, когда ушла из жизни его кошка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Числов умер в реанимации в 54 года.