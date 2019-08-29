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«Трогательный»: Мария Скорницкая поделилась воспоминанием об ушедшем из жизни Числове

, 11:54 Эксклюзивное интервью 18

Звезда фильма «Человек из будущего» скончался через несколько дней после срочной госпитализации.

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Фото, видео : Кадр из х/ф "Человек из будущего" (2016 г.) / реж. Р. Артемьев

В четверг, 29 августа, не стало актера Андрея Числова. Актриса Мария Скорницкая поделилась с 5-tv.ru своими воспоминаниями об ушедшем коллеге по цеху.

Новость о смерти Числова стала для нее неожиданностью. Она признается, что не знала артиста достаточно близко, но снималась с ним в одной из кинолент. Актера Скорницкая запомнила как невероятно трогательного человека с открытой душой — Числов, например, честно рассказывал, как горевал, когда ушла из жизни его кошка.

«Он был очень позитивный, положительный, трогательный. Он такие истории рассказывал! У него очень большой опыт съемочный в кино. Он непосредственный, интересный. Мне было приятно с ним общаться. Очень гибкий в работе — никогда не было никаких конфликтов на площадке», — поделилась Скорницкая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрей Числов умер в реанимации в 54 года.

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