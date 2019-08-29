Украинский режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву из колонии в ЯНАО

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по статье о терроризме в четверг, 29 августа, был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в столичное СИЗО «Бутырка».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Он утверждает, что Сенцов доставлен в Москву для обмена заключенными с Украиной. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Один из руководителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вопрос включения Сенцова в список обмена между Москвой и Киевом пока окончательно не решен.

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам строгого режима по обвинению в террористической деятельности в Крыму и отбывал наказание в ИК № 8 города Лабытнанги. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности обменять главу агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по делу о госизмене в Киеве, на Олега Сенцова.

28 августа киевский суд освободил из-под стражи Вышинского под личное поручительство. По некоторым данным, изменение меры пересечения журналиста связано с предстоящим обменом между Россией и Украиной.