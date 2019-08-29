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  4. «Любите меня!»: Анастасия Волочкова призвала не обсуждать ее вес

«Любите меня!»: Анастасия Волочкова призвала не обсуждать ее вес

, 13:02 Видео 196

По словам балерины, ее худоба — это результат упорной работы в последнее время, и поводов для долгого обсуждения в этом нет.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

В последнее время поклонники Анастасии Волочковой обеспокоены ее состоянием — балерина резко похудела после отдыха в Греции. Однако сама артистка изменению веса значения не придает. На своей странице в Instagram она посвятила этому сразу две публикации.

Первую — балерина сопроводила фото, на котором она позирует с котом в коротких джинсовых шортах со стразами и светлой рубашке. Пуговицы блузки Анастасия зачем-то расстегнула снизу до самой груди. Снимок дополнил развернутый текст, информирующий подписчиков о том, что для Волочковой нормальны небольшие изменения в весе. К тому же, недавно звезда представила свою новую шоу-программу, при подготовке к которой репетировала по восемь часов ежедневно, что способствовало ее похудению.

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Instagram @volochkova_art

Во второй пост балерина добавила видео — на нем она в том же наряде красуется у зеркала, сопровождая свою речь балетными па.

«У меня длинные стройные ноги — это результат моего большого труда. Вы можете убедиться, что я худая, стройная — чем я вам не нравлюсь, а? Вам не угодишь! Любите меня, пожалуйста, потому что я хороший человек», — призвала она зрителей.

Однако родные и близкие самой Анастасии, кажется, не верят балерине на слово — ранее 5-tv.ru писал о том, что друзья Волочковой пытаются откармливать ее шашлыком.

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