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Школьный автобус перевернулся в Карелии

, 12:24 107

Пассажирский «ПАЗ» перевернулся по дороге из Элисенваары в Лахденпохью. Пострадали учителя, находившиеся в салоне транспортного средства.

Фото : РИА Новости / Алексей Сухоруков

Пять человек пострадали в аварии со школьным автобусом в Карелии, передает «Интерфакс». Принадлежащий школе поселка Элисенваара «ПАЗ» перевозил 13 учителей в город Лахденпохья.

На десятом километре трассы «Валимяки — Костамоярви» автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате инцидента пострадали пять пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Что стало причиной ДТП — устанавливают автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Ижевска, где пассажирский автобус протаранил легковушку.

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