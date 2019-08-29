Школьный автобус перевернулся в Карелии

Пять человек пострадали в аварии со школьным автобусом в Карелии, передает «Интерфакс». Принадлежащий школе поселка Элисенваара «ПАЗ» перевозил 13 учителей в город Лахденпохья.

На десятом километре трассы «Валимяки — Костамоярви» автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате инцидента пострадали пять пассажиров. Им оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Что стало причиной ДТП — устанавливают автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Ижевска, где пассажирский автобус протаранил легковушку.