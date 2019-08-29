Видео: Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

В Киеве началось первое рабочее заседание Верховной рады нового созыва. Депутатам предстоит выбрать спикера, премьера и сформировать правительство. И вполне возможно, что все это народные избранники успеют сделать за один день. Президент страны Владимир Зеленский уже предложил сделать премьер-министром страны Алексея Гончарука.

Впервые в истории Украины, чтобы принимать законы, не нужно формировать коалицию — большинство в Раде представители одной партии «Слуга народа».

Тем временем, члены кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной рады IX созыва. Депутаты приняли их отставку. Однако члены правительства будут исполнять обязанности до формирования и вступления в должность нового состава правительства. Из Киева передает корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Раде подтвердили скорый обмен Олега Сенцова.