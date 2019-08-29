Видео: Автомобиль упал с обрыва прямо на отдыхающих на пляже в Крыму

Легковой автомобиль упал с обрыва в Крыму прямо на пляж с отдыхающими в четверг, 29 августа. В результате ЧП только чудом никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.

«Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа », — рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По словам Шахова, в палатке и рядом с ней никого не оказалось, поэтому пострадавших от падения машины со склона нет. Зато девушка, которая была на пляже в момент ЧП, впала в истерическое состояние. Ей была оказана медицинская помощь. На кадрах видно, как ее успокаивают, пока она лежит на шезлонге.

«Д евушке, которая находилась в это время на пляже, стало плохо от увиденного и осознания опасности произошедшего. К счастью, на место как раз прибыли специалисты чрезвычайного ведомства и медработники, которые незамедлительно оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь », — отметил министр.

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