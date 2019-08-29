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Видео ДТП с автобусом на Ставрополье, в котором пострадали 15 человек

, 9:53 Видео 57

Микроавтобус с 23 пассажирами в салоне столкнулся с грузовиком.

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Фото, видео : Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

На трассе федерального значения «Кавказ» в четверг, 29 августа, столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса на момент аварии находились 23 человека, в том числе пять детей.

«В четверг утром поступило сообщение о том, что на 232-м километре ФАД „Кавказ“ произошло попутное столкновение грузового автомобиля МАН „Тонар“ и пассажирского маршрутного такси „Mercedes-Benz Sprinter“, следовавшего маршрутом Адлер — Владикавказ», — сообщили в МЧС по Ставропольскому краю.

5-tv.ru

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в больницу Ставропольского края были доставлены 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших в аварии обследуют медики. Об этом сообщает ТАСС.

Маршрутное такси двигалось из Адлера во Владикавказ — туристы возвращались домой с курорта. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства и причины столкновения выясняются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский автобус протаранил легковушку в Ижевске.

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