Видео ДТП с автобусом на Ставрополье, в котором пострадали 15 человек

На трассе федерального значения «Кавказ» в четверг, 29 августа, столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса на момент аварии находились 23 человека, в том числе пять детей.

« В четверг утром поступило сообщение о том, что на 232-м километре ФАД „Кавказ“ произошло попутное столкновение грузового автомобиля МАН „Тонар“ и пассажирского маршрутного такси „Mercedes-Benz Sprinter “, следовавшего маршрутом Адлер — Владикавказ », — сообщили в МЧС по Ставропольскому краю.

5-tv.ru

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в больницу Ставропольского края были доставлены 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших в аварии обследуют медики. Об этом сообщает ТАСС.

Маршрутное такси двигалось из Адлера во Владикавказ — туристы возвращались домой с курорта. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства и причины столкновения выясняются правоохранительными органами.

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