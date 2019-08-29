Видео ДТП с автобусом на Ставрополье, в котором пострадали 15 человек

На трассе федерального значения «Кавказ» в четверг, 29 августа, столкнулись маршрутное такси Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль. По предварительной информации, в салоне микроавтобуса на момент аварии находились 23 человека, в том числе пять детей.
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В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в больницу Ставропольского края были доставлены 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших в аварии обследуют медики. Об этом сообщает ТАСС.
Маршрутное такси двигалось из Адлера во Владикавказ — туристы возвращались домой с курорта. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства и причины столкновения выясняются правоохранительными органами.
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