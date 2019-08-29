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  4. Анастасии Волочковой грозит наказание за грубое нарушение закона на Мальдивах

Анастасии Волочковой грозит наказание за грубое нарушение закона на Мальдивах

, 14:58 441

Российская балерина оголилась на пляже тропического острова, что запрещает закон мусульманского государства.

Фото : Instagram @volochkova_art

Представитель туристической компании Людмила Мостовая заявила РИА Новости, что Анастасия Волочкова грубо нарушила законодательство на Мальдивах.

Волочкова выложила фото в бикини с отдыха на Мальдивах

По ее словам, российская балерина появилась на пляже тропического острова в обнаженном виде, что строго запрещает закон мусульманского государства. Другой представитель туристической отрасли отметил, что, скорее всего, Волочкова отделается предупреждением.

Согласно законам Мальдив, появление топлес на пляжах может караться большим штрафом и даже лишением свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию Волочковой, по которой не понятно — одета балерина или раздета.

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