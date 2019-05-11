Волочкова выложила фото в бикини с отдыха на Мальдивах

Бывшая прима Большого театра призналась в любви к Мальдивам и выложила серию пляжных фотографий в социальной сети. Уже на отдыхе она обнаружила, что на ее страницу в Instagram подписались более миллиона человек.

Instagram @volochkova_art

«Мои любимые Мальдивы! Как же я с ними гармонична! Люди, я открыла комменты на минутку, чисто улыбнуться. Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса! Любовь️ и работа над собой физическая ежедневная», — написала она под снимком в купальнике.

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Волочкова также напомнила поклонникам, что ее отношения с возлюбленным перешагнули рубеж в семь месяцев.

Instagram @volochkova_art

Сайт Teleprogramma.pro отмечает, что балерина по-прежнему не спешит показывать своего ухажера, но его присутствие рядом подтверждают некоторые публикации.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова показала чудеса акробатики, сидя верхом на коне.