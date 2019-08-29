  1. Пятый канал
  4. В Башкирии среди ночи из частного дома пропал годовалый мальчик

В Башкирии среди ночи из частного дома пропал годовалый мальчик

, 18:39 Фото 83

Мать обнаружила пропажу сына только утром. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : imagebroker/Ulrich Niehoff / www.globallookpress.com, СК РФ

Годовалый малыш пропал среди ночи из дома в одном из сел Дюртюлинского района Башкирии. Тревогу забила мать мальчика, не обнаружив его утром в кроватке. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, местная жительница воспитывает двоих детей одна. Их отец живет отдельно в одном из башкирских городов. Накануне вечером она уложила пятилетнюю дочь и годовалого сына спать, а утром хватилась ребенка.

СК РФ

В настоящее время идут активные поиски малыша, в которых задействованы силы МВД, МЧС, а также привлечены добровольцы. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Дело находится на личном контроле руководства СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшая в лесах Нижегородской области девочка найдена живой спустя три дня.

Читайте также

+22° Днём +23°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

19:33
Новая страшилка о КНДР: Подлодка, стреляющая баллистическими ракетами
19:22
Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха
19:11
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
19:03
Россия выплатит Совету Европы взносы за 2017–2018 годы
18:56
«Новых случаев не выявлено»: Роспотребнадзор о ситуации с туберкулезом в детсаду в Петербурге
18:47
«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»

Сейчас читают

«Не запойный!»: Друг погибшего актера Числова об алкоголизме, ВИЧ и наследстве
«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина выходки Киркорова на «Новой волне»
Журналистка, оскорбленная Киркоровым, возмущена скандалом на «Новой волне»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги