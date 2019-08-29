В Башкирии среди ночи из частного дома пропал годовалый мальчик

Годовалый малыш пропал среди ночи из дома в одном из сел Дюртюлинского района Башкирии. Тревогу забила мать мальчика, не обнаружив его утром в кроватке. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, местная жительница воспитывает двоих детей одна. Их отец живет отдельно в одном из башкирских городов. Накануне вечером она уложила пятилетнюю дочь и годовалого сына спать, а утром хватилась ребенка.

СК РФ

В настоящее время идут активные поиски малыша, в которых задействованы силы МВД, МЧС, а также привлечены добровольцы. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Дело находится на личном контроле руководства СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшая в лесах Нижегородской области девочка найдена живой спустя три дня.