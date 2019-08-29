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Президент Грузии призвала уменьшить «экономическую зависимость» от РФ

, 22:44 Видео 64

Саломе Зурабишвили продолжает русофобскую риторику.

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Фото, видео : Xinhua, Z6869 Reinhard Kaufhold, West Coast Surfer.j / www.globallookpress.com

Грузии необходимо уменьшить «экономическую зависимость» от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

По ее словам, Тбилиси движется в западном направлении и влияние Москвы стоит минимизировать.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — цитирует грузинского лидера RT.

Чтобы добиться этой цели, по ее мнению, необходимо больше европейских инвестиций, туристов из Европы, потребителей грузинской продукции.

Политик также традиционно обвинила Россию в «ежедневных провокациях» и в том, что она «играет на нервах».

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня 2019 года, когда в Тбилиси начались антироссийские митинги. Из-за угрозы здоровью и жизни российских граждан президент РФ распорядился прервать с республикой авиасообщение.

В результате значительно сократившегося турпотока из России бюджет Грузии только за июль не досчитался порядка 60 миллионов долларов. Однако по данным лидера грузинского оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, власти республики более чем в десять раз занизили данные о финансовом ущербе в результате потери российских туристов.

Несмотря на явный урон экономике Грузии от русофобской политики Зурабившили заявила, что контакты с Россией будут возобновлены после изменения позиции ее властей.

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Президент Грузии призвала уменьшить «экономическую зависимость» от РФ

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