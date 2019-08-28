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  4. Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией

, 14:06 88

Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили заявила, что контакты с Москвой будут возобновлены после изменения позиции российских властей.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Джапаридзе

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия для восстановления отношений между Тбилиси и Москвой, пишет «Экономика сегодня».

Грузинский лидер в интервью Euronews заявила, что возобновление диалога на уровне властей возможно только после изменения позиции России к «маленькому соседу».

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — завила Зурабишвили.

Она добавила, что РФ надо признать несостоятельность основанной «на принуждении» политики, и напомнила, что дипотношения между государствами приостановлены с 2008 года.

РФ приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля после антироссийских заявлений ряда грузинских политиков и их сторонников, которые вышли на улицы Тбилиси с русофобскими акциями.

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