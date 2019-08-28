Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия для восстановления отношений между Тбилиси и Москвой, пишет «Экономика сегодня».

Грузинский лидер в интервью Euronews заявила, что возобновление диалога на уровне властей возможно только после изменения позиции России к «маленькому соседу».

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы », — завила Зурабишвили.

Она добавила, что РФ надо признать несостоятельность основанной «на принуждении» политики, и напомнила, что дипотношения между государствами приостановлены с 2008 года.

РФ приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля после антироссийских заявлений ряда грузинских политиков и их сторонников, которые вышли на улицы Тбилиси с русофобскими акциями.