«Мерзкая гидра»: Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, разместила на своей странице Instagram новый пост, в котором подняла необычную тему – звезда решила поделиться рассуждениями о ненависти. Она призналась, что в мире шоу-бизнеса довольно часто приходится сталкиваться с враждебным отношением со стороны других, и с этим тяжело мириться.

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По мнению исполнительницы, ненависть – отравляющее чувство. Однако число лиц, испытывающих его, становится все больше и больше. Глюкоза считает, что людям стало проще выплескивать негатив посредством социальных сетей, и теперь интернет заполонили комментарии пользователей, озлобленных на мир.

«Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! <.> Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край», – поделилась мыслями светская львица.

Instagram @glukozamusic

Певица отметила, что испытывает отвращение к ненависти и призвала отказаться от этого чувства своих подписчиков.

«Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные», - иронично завершила свой текст артистка.

Фанаты поддержали Глюкозу в ее отношении к ненависти. Хотя совсем недавно поклонники буквально ополчились на певицу, предположив, что она закрутила роман с Максом Барских, не успев развестись с мужем Александром Чистяковым. Долгое время звезда сплетни никак не комментировала. Однако в своей публикации нашла место для того, чтобы намекнуть недоброжелателям на то, что «беспардонно вторгаться в чужую личную жизнь» не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе.