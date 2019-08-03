«Мерзкая гидра»: Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети

, 9:10 Фото 244

Звезда призналась, что с появлением социальных сетей стала все чаще сталкиваться с недоброжелательными отзывами в свой адрес.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, разместила на своей странице Instagram новый пост, в котором подняла необычную тему – звезда решила поделиться рассуждениями о ненависти. Она призналась, что в мире шоу-бизнеса довольно часто приходится сталкиваться с враждебным отношением со стороны других, и с этим тяжело мириться.

Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

По мнению исполнительницы, ненависть – отравляющее чувство. Однако число лиц, испытывающих его, становится все больше и больше. Глюкоза считает, что людям стало проще выплескивать негатив посредством социальных сетей, и теперь интернет заполонили комментарии пользователей, озлобленных на мир.

«Ненависть – мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! <.> Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край», – поделилась мыслями светская львица.

Instagram @glukozamusic

Певица отметила, что испытывает отвращение к ненависти и призвала отказаться от этого чувства своих подписчиков.

«Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные», - иронично завершила свой текст артистка.

Фанаты поддержали Глюкозу в ее отношении к ненависти. Хотя совсем недавно поклонники буквально ополчились на певицу, предположив, что она закрутила роман с Максом Барских, не успев развестись с мужем Александром Чистяковым. Долгое время звезда сплетни никак не комментировала. Однако в своей публикации нашла место для того, чтобы намекнуть недоброжелателям на то, что «беспардонно вторгаться в чужую личную жизнь» не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе.

Читайте также

+12° Днём +13°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Последние новости

10:06
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
9:47
Видео: Лолита Милявская нарастила волосы после развода
9:31
Три человека погибли в жутком ДТП в Ленинградской области — фото
9:10
«Мерзкая гидра»: Глюкоза заговорила о ненависти после нападок хейтеров в сети
8:55
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
8:39
Производственное здание полыхает в центре Москвы на площади в 2000 «квадратов»

Сейчас читают

«Приезжайте, вашей дочке плохо»: Жестокое убийство произошло на севере Петербурга
Ученые встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу — видео
Самые сильные женщины: Кому из знаменитостей покровительствуют звезды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги