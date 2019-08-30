На Эльбрусе спасли двух немецких туристов

На Эльбрусе пришлось спасать двоих немецких туристов, которые едва не погибли от кислородного голодания. У альпинистов не оказалось достаточной подготовки и препаратов от симптомов так называемой «горной болезни».

Поднявшись на высоту пять километров, мужчины выбились из сил, им стало плохо и они вызвали спасателей. Немцам помогли спуститься вниз, от сопровождения они отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощь понадобилась российским туристам в горах Грузии. В национальной Служба по управлению чрезвычайными ситуациями отметили, что альпинисты отправились на маршрут без проводника. В горах один из туристов повредил ногу и не смог продолжить движение.