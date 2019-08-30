  1. Пятый канал
  4. На Эльбрусе спасли двух немецких туристов

На Эльбрусе спасли двух немецких туристов

, 7:51 Эфирная новость 26

У альпинистов не оказалось достаточной подготовки и препаратов и они чуть не погибли от кислородного голодания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Serguei Fomine / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

На Эльбрусе пришлось спасать двоих немецких туристов, которые едва не погибли от кислородного голодания. У альпинистов не оказалось достаточной подготовки и препаратов от симптомов так называемой «горной болезни».

Поднявшись на высоту пять километров, мужчины выбились из сил, им стало плохо и они вызвали спасателей. Немцам помогли спуститься вниз, от сопровождения они отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощь понадобилась российским туристам в горах Грузии. В национальной  Служба по управлению чрезвычайными ситуациями отметили, что альпинисты отправились на маршрут без проводника. В горах один из туристов повредил ногу и не смог продолжить движение.

Читайте также

+12° Днём +22°
Ночью +12°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

9:11
У Романа был крупнее! Бывшая жена Абрамовича похвасталась новым помолвочным кольцом с бриллиантом — фото
9:00
Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста
8:52
В Госдуме предложили продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября
8:45
Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
8:37
«А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи
8:30
Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги