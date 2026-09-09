Число погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 14

Спасатели обнаружили тела еще двух альпинистов после схода лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Число погибших в результате трагедии увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Сегодня специалисты МЧС России нашли тела еще двоих альпинистов. Общее количество погибших составляет 14 человек. Судьба трех альпинистов остается неизвестной», — говорится в сообщении ведомства.

Для эвакуации обнаруженных тел в Нальчик был направлен вертолет. После доставки их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На месте происшествия продолжают работать 63 спасателя.

Инцидент произошел в Безенгийском ущелье. Лавина сошла с горы Мижирги 6 сентября. Один из очевидцев трагедии Игорь Ерылкин ранее рассказал, что в день происшествия погодные условия казались благоприятными. При этом альпинист Дмитрий Поляков отмечал, что угроза обрушения ледника в этом районе была известна давно.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Безенгийское ущелье считается одним из самых высокогорных районов Кавказа. Здесь проложены сложные альпинистские маршруты, которые требуют серьезной подготовки. В Безенги приезжают преимущественно опытные спортсмены, готовые к технически сложным восхождениям. Одной физической выносливости для таких маршрутов недостаточно. Альпинистам необходимо уверенно владеть техникой передвижения по скалам и льду, сохранять выдержку и уметь действовать в непростых горных условиях.

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