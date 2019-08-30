В Сочи рассматривают необычное дело по долевому строительству

В районном суде Сочи рассматривают уголовное дело, которое уже назвали самым удивительным в истории города. Местный житель без единого документа построил многоквартирный дом и смог продать эти квадратные метры. Теперь пострадавшие собственники опасаются сноса жилья.

В крае уже возбуждено более двухсот уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, а так же связанных с ними чиновников. На очереди под снос — еще около шестисот самостроев. А в некоторых из них люди живут десятилетиями. И они во всем винят даже не предпринимателей, а чиновников — это ведь они давали разрешения на строительство, но что именно возводят — не контролировали. Только бывших заместителей мэра под следствием сейчас — трое. Кто-то уже сроки получил. А их партнеры по незаконным сделкам, получив прибыль, отделались штрафами.

Но этот случай заслуживает отдельного внимания.

Люди были уверены: все документы у застройщика в порядке. Сергею Уфимцеву удалось продать 38 еще строящихся квартир. Но заселиться в них покупатели так и не смогли — против застройщика возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Но как и раньше Уфимцев уверял своих клиентов, что это временные трудности, так и продолжает это делать в суде.

Александр Сиротин подробнее.