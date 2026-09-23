«Я больше ревную в наших отношениях»: Люся Чеботина о своем идеальном бойфренде

Певица Люся Чеботина назвала своего тайного возлюбленного идеальным мужчиной

Певица Люся Чеботина приоткрыла завесу тайны о своем возлюбленном. На презентации совместной песни Miss You Much с турецким диджеем Бураком Йетером артистке пришлось ответить и на вопрос о личной жизни, хоть и без особого энтузиазма. Без подробностей, но все же звезда призналась, что ее избранник не артист — этот печальный опыт она не хотела бы повторять.

«Я бы не смогла бы быть с артистом, потому что я сама артист, я сама гастролирую, мы просто иначе не встретимся с ним. Мы просто потеряемся где-то в гастрольном графике и не пересечемся. А говорить за других девушек я не могу, потому что я, к сожалению, была на их месте», — поделилась Чеботина.

Исполнительница несколько месяцев встречалась с коллегой Юрием Киселевым (ЮрКисс), и ее сердце было разбито. Нового кавалера наученная горьким опытом Чеботина тщательно скрывает. Она отметила, что молодой (или нет, это неизвестно) человек ей попался неревнивый. Он спокойно относится к публичности Люси и коллаборациям с привлекательными и харизматичными творческими мужчинами.

«Вот так, он просто у меня очень хороший, и он идет мне навстречу… Наверное, я больше ревную в наших отношениях, чем он. Мне кажется, что он… Просто вот я считаю, что вот все, идеал. Вот. На этом, на этом закроем эту тему», — заключила артистка.

Ранее в интервью 5-tv.ru Люся Чеботина объяснила, почему ограничилась только эпизодическими ролями и камео в кино. Коллега звезды Ольга Бузова и в певицы, и в актрисы подалась, не имея ни соответствующего опыта, ни даже образования. И ничего — получилось! В феврале на экраны вышла комедия «Равиоли Оли» с выпускницей реалити-шоу «Дом-2» в главной роли. Не менее востребованная в шоу-бизнесе Чеботина, казалось бы, должна догонять, но у нее другие — неожиданные — планы.

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