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  4. Опубликовано видео с места обнаружения тела президента Global Safe Group в Москве

Опубликовано видео с места обнаружения тела президента Global Safe Group в Москве

, 14:22 Эксклюзивное видео 397

Тело Дениса Щепетьева обнаружили в пятницу, 30 августа. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места трагедии на Москве-реке, где в пятницу, 30 августа, было обнаружено тело президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева. На кадрах видно, что у водоема работают сотрудники правоохранительных органов.

По информации Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, при визуальном осмотре тела Щепетьева признаков насильственной смерти обнаружено не было. По данному факту сейчас организована доследственная проверка. В рамках нее будут проведены все необходимые проверочные мероприятия. 5-tv.ru следит за развитием истории.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото утонувшего директора компании.

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