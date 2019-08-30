Новый пистолет «Удав» начали поставлять в российские войска

Индустриальный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов в пятницу, 30 августа, заявил, что новый пистолет «Удав», созданный для замены знаменитого «Макарова», начал поставляться в войска. Об этом сообщает ТАСС.

« Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска », — сказал Сергей Абрамов.

Перспективный пистолет «Удав» с курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой разработан «ЦНИИточмаш» корпорации «Ростех». Конструктору нового оружия Ивану Козлову всего 26 лет. Впервые он был представлен в 2016 году.

Одной из основных целей разработки нового пистолета было обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты.

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