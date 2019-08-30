  1. Пятый канал
  4. Новый пистолет «Удав» начали поставлять в российские войска

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в российские войска

, 14:48 Видео 32

Новинка разработана «ЦНИИточмаш» корпорации «Ростех». Конструктору пистолета Ивану Козлову всего 26 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Индустриальный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов в пятницу, 30 августа, заявил, что новый пистолет «Удав», созданный для замены знаменитого «Макарова», начал поставляться в войска. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска», — сказал Сергей Абрамов.

Перспективный пистолет «Удав» с курковым ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой разработан «ЦНИИточмаш» корпорации «Ростех». Конструктору нового оружия Ивану Козлову всего 26 лет. Впервые он был представлен в 2016 году.

Одной из основных целей разработки нового пистолета было обеспечение уверенного поражения живой силы противника, использующей индивидуальные средства бронезащиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие.

Читайте также

+24° Днём +18°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

15:18
Путин поправил главу Мурманской области в разговоре о многодетных семьях
15:09
«Желание загадал?» Дима Билан показал, как поймал «золотую» рыбку
14:59
Жителям Москвы и Петербурга пообещали «комфортную» погоду на начало сентября
14:48
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в российские войска
14:41
Стало известно, где пройдет «Евровидение-2020»
14:28
Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа

Сейчас читают

Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
«Это моя корова»: Фигурист Ягудин своеобразно защитил жену от нападок хейтеров
«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги