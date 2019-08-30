Адвокат Вышинского заявил, что его подзащитный находится на Украине

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский по-прежнему находится в Незалежной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат журналиста — Андрей Доманский.

В среду, 28 августа, Вышинского выпустили из-под стражи под личное поручительство после 400 дней, проведенных в СИЗО. Теперь вокруг местонахождения главного редактора РИА Новости Украина ходят различные слухи.

«Я хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Кирилл Вышинский находится на Украине», — цитирует Доманского агентство.

Также юрист отметил, что защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. При этом сам журналист собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию, подчеркнул Андрей Доманский уже в беседе с «Известиями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде при этом заявили о «скором» обмене Олега Сенцова.