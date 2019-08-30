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Адвокат Вышинского заявил, что его подзащитный находится на Украине

, 16:29 13

Андрей Доманский решил развеять слухи вокруг журналиста.

Фото : Kirill Vyshinsky/ facebook.com

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский по-прежнему находится в Незалежной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат журналиста — Андрей Доманский.

В среду, 28 августа, Вышинского выпустили из-под стражи под личное поручительство после 400 дней, проведенных в СИЗО. Теперь вокруг местонахождения главного редактора РИА Новости Украина ходят различные слухи.

«Я хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Кирилл Вышинский находится на Украине», цитирует Доманского агентство.

Также юрист отметил, что защита Кирилла Вышинского не в курсе планов обменять его на Олега Сенцова. При этом сам журналист собирается доказывать невиновность в суде и не намерен менять свою позицию, подчеркнул Андрей Доманский уже в беседе с «Известиями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде при этом заявили о «скором» обмене Олега Сенцова.

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