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  4. Справедливость восторжествовала! Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи — репортаж

Справедливость восторжествовала! Кирилл Вышинский освобожден из-под стражи — репортаж

, 19:49 Эфирная новость 54

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора информационного портала РИА Новости Украина под личное поручительство.

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Фото, видео : РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru

Скандальный арест, больше года в тюрьме, нелепые обвинения в госизмене, и вот, кажется, справедливость торжествует. Кирилл Вышинский — главный редактор РИА Новости Украина, сегодня, 28 августа, вышел из-под стражи. Этого давно требовала мировая общественность — освободить журналиста призывали даже в ОБСЕ.

Вся вина Вышинского лишь в том, что он остался верен профессиональному долгу: честно и объективно освещал события на Донбассе.

Пока победа не окончательная, но есть надежда, что уголовное дело, откровенно сфабрикованное, в итоге развалится в суде.

Подробности знает Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кирилл Вышинский может войти в список для обмена между РФ и Украиной.

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