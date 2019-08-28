Скандальный арест, больше года в тюрьме, нелепые обвинения в госизмене, и вот, кажется, справедливость торжествует. Кирилл Вышинский — главный редактор РИА Новости Украина, сегодня, 28 августа, вышел из-под стражи. Этого давно требовала мировая общественность — освободить журналиста призывали даже в ОБСЕ.

Вся вина Вышинского лишь в том, что он остался верен профессиональному долгу: честно и объективно освещал события на Донбассе.

Пока победа не окончательная, но есть надежда, что уголовное дело, откровенно сфабрикованное, в итоге развалится в суде.

Подробности знает Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кирилл Вышинский может войти в список для обмена между РФ и Украиной.