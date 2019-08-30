Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы

Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы. Его соперниками стали швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

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Московский ЦСКА волей жребия оказался в квартете H вместе с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

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Всего в групповом этапе ЛЕ играют 48 команд, которые распределены на 12 квартетов. Каждая команда проведет с тремя другими по два матча — дома и на выезде. По итогам раунда борьбу за кубок Лиги Европы продолжат по два клуба из каждой группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о соперниках «Зенита» и «Локомотива» в группах Лиги чемпионов.