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  4. Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы

Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы

, 15:59 Фото 118

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа второго по рангу клубного турнира Старого света.

Фото : www.globallookpress.com / Mandoga Media

Тема:
Лига Европы 34

Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы. Его соперниками стали швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

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Московский ЦСКА волей жребия оказался в квартете H вместе с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

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Всего в групповом этапе ЛЕ играют 48 команд, которые распределены на 12 квартетов. Каждая команда проведет с тремя другими по два матча — дома и на выезде. По итогам раунда борьбу за кубок Лиги Европы продолжат по два клуба из каждой группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о соперниках «Зенита» и «Локомотива» в группах Лиги чемпионов.

Тема:
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