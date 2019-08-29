Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Отбор на самый титулованный футбольный турнир в мире прошли две российские команды — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
5-tv.ru публикует результаты жеребьевки:
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
Форвард «Зенита» Артем Дзюба уже высказал мнение, что его команда оказалась в «тяжелой группе», а вот «железнодорожникам» повезло.
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При этом Дзюба отметил, что «это — Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти».
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Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17–18 сентября. Завершающий эту стадию шестой тур состоится 10–11 декабря.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов из-за нового формата турнира.