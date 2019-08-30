Жена звездного участника «Битвы экстрасенсов» Пахома умерла от рака

Жена одного из самых популярных участников «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова — Наталья Почечуева — скончалась, не сумев побороть онкологические заболевание. У первого главного редактора издания «ELLE декор» был острый лейкоз, передает Teleprogramma.pro.

Рак у Натальи Почечуевой обнаружили около пяти лет назад. Все это время Пахомов поддерживал супругу. Когда Сергей присоединился к команде ясновидящих в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» стало известно, что Наталье необходима трансплантация. Артист узнал об этом в последний момент и отправился на остров, однако потом он буквально умолял других членов племени отпустить его домой.

В результате он при содействии Яны Трояновой все-таки смог оставить проект и улететь в Германию, где в клинике проходила лечение его жена. Однако рак победить не удалось. 24 августа 2019 года Почечуевой не стало, Сергей находился рядом с ней до последнего вздоха. Прощание с журналисткой состоится в Берлине, после чего ее тело кремируют.

Ранее 5-tv.ru назвал дату прощания с «королем эпизодов» Александром Числовым.